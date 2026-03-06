Calabria | solo il 33% delle donne lavora Un record negativo europeo

A poche ore dalla Giornata Internazionale della Donna, la segretaria della Cgil Calabria ha evidenziato che solo il 33% delle donne della regione è occupata, un dato che rappresenta uno dei livelli più bassi in Europa. La statistica mette in luce una situazione critica per l’occupazione femminile in Calabria, sollevando preoccupazioni sulla disparità di genere nel mercato del lavoro locale.

Venerdì 6 marzo 2026, a poche ore dalla Giornata Internazionale della Donna, la segretaria della Cgil Calabria Celeste Logiacco ha lanciato un allarme rosso sulla situazione occupazionale femminile nella regione. I dati indicano che solo il 33,1% delle donne calabresi tra i 16 e i 64 anni è occupata, una cifra che rappresenta un record negativo in Europa. La riflessione non si limita al semplice constatare le cifre, ma evidenzia come la precarietà del lavoro, le molestie non denunciate e la mancanza di servizi per la genitorialità stiano erodendo l’autonomia economica delle lavoratrici locali. La segretaria sottolinea che lo sviluppo della Calabria è impossibile senza politiche di genere concrete e senza riconoscere pienamente il valore del lavoro femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Verso l'8 marzo, Logiacco: "L'occupazionale delle donne in Calabria registra ulteriori record negativi"La riflessione della segretaria della Cgil Calabria: "Non può esserci sviluppo per la Calabria senza pieno riconoscimento del lavoro delle donne e...

Leggi anche: L’Aeroporto di Reggio Calabria batte ogni record: ha chiuso il 2025 con 1 milione di passeggeri, +33

Una selezione di notizie su Calabria solo il 33 delle donne lavora....

Temi più discussi: Cgil Calabria: Non può esserci sviluppo per la Calabria senza pieno riconoscimento del lavoro delle donne; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; Volantini sessisti all’ospedale di Cosenza, il rettore dell’Unical: Atto ignobile; Ecoforum Calabria Legambiente, raccolta differenziata al 58,2%: segnali di miglioramento, ma forti divari tra territori.

Cgil Calabria, solo il 33% delle donne calabresi tra 16 e 64 anni ha una occupazioneSolo il 33,1% delle donne calabresi tra 16 e 64 anni ha una occupazione, una delle percentuali più basse in Europa e da rilevazioni regionali meno di una donna su tre ha un'occupazione regolare. (AN ... ansa.it

Lavoro femminile, Cgil denuncia: In Calabria occupata solo una donna su treSolo il 33,1% delle donne calabresi tra i 16 e i 64 anni ha un’occupazione. Un dato che colloca la regione tra le percentuali più basse in Europa e che, secondo rilevazioni regionali, significa che me ... cn24tv.it

L'emergenza abitativa in Calabria non si ferma. A Rende le famiglie di un edificio popolare aspettano da più di 30 anni l'attivazione di un ascensore che aiuterebbe molti soggetti fragili. Rivedi la puntata di su https://tinyurl.com/3r8x - facebook.com facebook

Terremoto oggi in Calabria: zona, magnitudo e profondità x.com