Caccamo | Mi auguro non sia un doppione E serve attenzione sul fronte della viabilità

Il patron del Corridomnia, Alfio Caccamo, si è espresso sulla decisione di approvare il nuovo centro commerciale di Piediripa, sottolineando l’importanza di evitare duplicazioni e di prestare attenzione alla viabilità. Ha invitato il Comune di Macerata a monitorare con attenzione l’impatto sul traffico, lasciando intendere che la questione sia di rilevanza in vista dell’apertura del nuovo centro.

Come hanno preso il via libera al centro commerciale di Piediripa i competitor esistenti? "Raccomando al Comune di Macerata di fare attenzione alla viabilità – esordisce il patron del Corridomnia, Alfio Caccamo –. Noi, prima di aprire, abbiamo realizzato quattro rotatorie e un anello stradale, per un importo di 4,7 milioni di euro, al fine di sbloccare la circolazione verso Macerata e Corridonia. Mi auguro che i flussi del traffico vengano approfonditi e rispettati. Una soluzione potrebbe essere realizzare una terza corsia che da Torquati porti a Macerata centro. Nulla quaestio sull’apertura di un nuovo centro commerciale, ma mi auguro non sia un doppione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

