Busto re Nicola I | da crollo a rinascita Bari salva l’opera

Il busto bronzeo di re Nicola I del Montenegro, situato nel centro di Bari, è stato recentemente restaurato dopo aver subito danni al basamento che lo avevano fatto inclinare. Il monumento, simbolo storico della città, è stato oggetto di interventi di ripristino per riportarlo alla sua posizione originaria. L’opera ora si presenta in condizioni ottimali, pronta a essere nuovamente ammirata dai cittadini.

Il busto bronzeo di re Nicola I del Montenegro, simbolo storico nel cuore di Bari, è stato completamente ripristinato dopo essere rimasto inclinato a causa di danni al basamento. L’intervento urgente, richiesto dal sindaco Vito Leccese il 7 febbraio, ha portato alla rimozione dell’opera, al consolidamento strutturale e al recupero estetico presso l’officina della Fonderia Artistica Magnifico di Modugno. L’operazione rientra in un accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle aree pubbliche cittadine, affidato all’impresa La Vittoria srl, con l’obiettivo di eliminare ogni rischio per l’incolumità pubblica. La scultura, opera dello scultore Risto Radmilovi?, ha subito un processo di pulizia dagli ossidi e una nuova protezione superficiale tramite ceratura ad encausto, restituendo al monumento la sua dignità originaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Inclinato dopo danni a basamento, ripristinato busto di re Nicola I del Montenegro a BariIl sindaco Vito Leccese, lo scorso 7 febbraio, aveva chiesto agli uffici di adottare con urgenza le azioni necessarie per evitare possibili rischi...

