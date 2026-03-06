Buio in sala il cinema è alla Malatestiana

Il cinema alla Malatestiana continua con la programmazione di marzo, che include la rassegna Mondovisioni dedicata ai migliori documentari internazionali contemporanei. La sala è avvolta dal buio mentre vengono proiettati film scelti con attenzione e l’ingresso è gratuito. La biblioteca Malatestiana ospita così le proiezioni, offrendo al pubblico un’occasione di visione e confronto.

La biblioteca Malatestiana presenta la programmazione cinematografica di marzo. Prosegue la rassegna Mondovisioni, dedicata al miglior documentario internazionale contemporaneo e proposta con ingresso libero. Tre sabati pomeriggio diventano così occasioni per approfondire temi di grande attualità attraverso lo sguardo del cinema documentario. Le proiezioni iniziano sempre alle 16. Il primo appuntamento è in programmadomani con ‘The Dialogue Police’ (Susanna Edwards, Svezia, 2025), un’indagine approfondita sul lavoro di una speciale unità della polizia svedese che ha scelto di gestire proteste e conflitti di piazza privilegiando la comunicazione al posto della forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Buio in sala, il cinema è alla Malatestiana Buio in sala tra cinema e psicologia. Sei film con ’CinemAnimamente’Il dubbio, il passaggio attraverso le scelte si riflettono nell’edizione 2026 della rassegna tra cinema e psicologia che torna alla sala Eliseo tra... Leggi anche: I capolavori del cinema italiano in concerto alla Sala dei Giganti Una raccolta di contenuti su Buio in sala il cinema è alla.... Temi più discussi: Buio in sala, il cinema è alla Malatestiana; Non ricordo se presi una cotta per Sophie Marceau, di certo fu allora che m’innamorai del Cinema; MYmovies ONE: un'esperienza totale!; FILM AL BUIO IL CINEMA SENZA TITOLO CHE RIMETTE AL CENTRO L’IDENTITÀ. Nola, torna Film al Buio: cinema senza titolo per riscoprire lo stupore della salaNola, 5 Marzo - Entrare in sala senza conoscere il titolo del film. È questa la scommessa culturale di Film al Buio, la rassegna cinematografica che propone ... sciscianonotizie.it FILM AL BUIO IL CINEMA SENZA TITOLO CHE RIMETTE AL CENTRO L’IDENTITÀEntrare in sala senza conoscere il titolo del film. È questa la scommessa culturale di Film al Buio, la rassegna cinematografica che propone un format controcorrente: nessuna anticipazione, nessuna tr ... laprovinciaonline.info La giovane è stata individuata al buio, infreddolita e bloccata in un tratto particolarmente impervio. Un'ambulanza l'ha portata all'ospedale di Petralia per gli accertamenti - facebook.com facebook "Alle volte è dentro di noi qualcosa,qualcosa di buio in cui si fa luminosa la vita : un pianto interno,una nostalgia gonfia di asciutte,pure lacrime" Pier Paolo Pasolini poesia dedicata ad Attilio Bertolucci x.com