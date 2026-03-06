Gianluigi Buffon ha parlato del Var durante un’intervista al Messaggero, sottolineando che il sistema dovrebbe intervenire per correggere errori evidenti. Ha citato in particolare gli episodi di Bastoni e Kalulu, criticando la mancata intervento in quei casi. La discussione si è concentrata sui problemi legati all’utilizzo della tecnologia nel calcio italiano e sulle decisioni arbitrali recenti.

Al Messaggero: "Il calcio italiano si è snaturato per non fare più i catenacciari ma siamo partiti con dieci anni di ritardo. Vergara è uno che non ti lascia indifferente" Db Reggio Emilia 09062025 - qualificazioni Mondiali 2026 Italia-Moldova foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gianluigi Buffon In una lunga intervista concessa al Messaggero, il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, ha toccato diversi temi legati all’attualità calcistica del Bel Paese. Immancabile un passaggio sul caso Bastoni. Soprattutto sul Var, per lui è inspiegabile che non intervenga su un errore così grave. Prendiamo carta e penna e buttiamo giù... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buffon: “Il Var dovrebbe aiutare, come si fa a non intervenire su un errore così grave come quello di Bastoni e Kalulu?”

Leggi anche: Bastoni simula, Kalulu viene espulso: errore madornale dell’arbitro, ma il VAR non può intervenire

Espulsione Kalulu, Marelli boccia La Penna: «Errore grave. Non c’è contatto fra il francese e Bastoni. Sul mancato intervento del Var…»di Redazione JuventusNews24Espulsione Kalulu, Marelli conferma le sensazioni avute sin da subito: il contatto fra il francese e Bastoni non c’è.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Buffon Il Var dovrebbe aiutare come si....

Argomenti discussi: Buffon lancia il suo ‘erede’: il caos del portiere che fa discutere i tifosi del Napoli!.

Buffon: Bastoni sta pagando più delle sue colpe. Kalulu? Come fa il Var a non intervenire?Intervistato dal Messaggero, l'ex portiere della Juve e della Nazionale, Gianluigi Buffon, ha parlato del caso Bastoni e dei fischi verso il difensore dell'Inter «No, domina fiducia. . La parola è ... fcinter1908.it

Buffon: Ho sentito Bastoni, ho trovato il tutto un po' eccessivo. Il VAR è imprescindibileContinua a tenere banco il caso Alessandro Bastoni. Dopo il rosso a Kalulu, il difensore dell'Inter è stato bersagliato da critiche e fischi. tuttomercatoweb.com