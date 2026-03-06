Buffon critica il VAR | Bastoni sta pagando troppo la situazione è esagerata

Il portiere di lunga data critica il VAR, affermando che un giocatore sta subendo una punizione eccessiva e che la situazione si sta esasperando. La discussione sul video-assistente arbitrale continua a dividere opinioni tra addetti ai lavori e tifosi, soprattutto quando si tratta di decisioni che incidono pesantemente sul risultato delle partite. La polemica si concentra sull’impatto di queste decisioni sulle singole prestazioni e sugli esiti delle gare.

Nel calcio contemporaneo, l’uso del VAR resta al centro di confronti e chiarimenti su episodi delicati che influenzano l’andamento di gare importanti. In questa cornice, Gianluigi Buffon ha espresso una valutazione netta su due aspetti chiave emersi dall’evento Inter-Juve, mettendo in luce la funzione del videorefereeing e le dinamiche legate alle reazioni dei calciatori coinvolti. Buffon ha riferito di aver avuto un contatto con Bastoni, descrivendo la reazione del difensore come eccessiva e ritenendo che la situazione si normalizzerà con il tempo. La sua lettura indica che Bastoni ha chiesto scusa e sta pagando per un errore che, secondo lui, non definisce completamente la stagione del giocatore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Buffon su Bastoni: «Mi sembra tutto eccessivo, sta pagando più del dovuto. Ecco cosa penso del VAR in Inter Juve»

