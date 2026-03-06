Btp Valore perché il Tesoro ha alzato i tassi fino al 3,8% Raccolta a oltre 16 miliardi

Il Tesoro ha aumentato i tassi di interesse del Btp Valore fino al 3,8% e ha raccolto oltre 16 miliardi di euro con la settima emissione del titolo di Stato destinato ai risparmiatori privati. La raccolta complessiva raggiunge i 16,22 miliardi di euro, evidenziando l'interesse degli investitori nel nuovo strumento. La emissione si è conclusa recentemente, confermando la forte domanda sul mercato.

Roma, 6 marzo 2026 – Si chiude con una raccolta complessiva di 16,22 miliardi di euro la settima emissione del Btp Valore, il titolo di Stato pensato per i risparmiatori privati. Nell’ultima giornata di collocamento sono stati sottoscritti circa 1,13 miliardi, portando il totale dei contratti a di 479.233 nell’arco delle cinque giornate di offerta. L’importo emesso coincide con il controvalore degli ordini di acquisto conclusi sul Mot, il mercato obbligazionario di Borsa Italiana, attraverso le banche coinvolte nel collocamento. Il titolo avrà data di godimento il 10 marzo 2026 e scadenza il 10 marzo 2032, per una durata complessiva di sei anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

