Btp Valore i tassi di rendimento definitivi dopo il collocamento di marzo 2026 | i vantaggi dell'investimento

Il collocamento del Btp Valore con scadenza marzo 2026 si è concluso con tassi di rendimento che variano dallo 2,60% annuo nei primi due anni fino al 3,80% negli ultimi due. Le cedole vengono pagate ogni tre mesi e, alla scadenza, è previsto un premio fedeltà dello 0,8% del capitale investito.

Rendimenti Btp Valore: ecco i tassi garantiti con l'emissione di marzo 2026Roma, 27 febbraio 2026 – Il ministero dell'Economia ha reso noti i tassi cedolari minimi garantiti della settima emissione del Btp Valore, il titolo...

