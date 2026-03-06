Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato un aumento dei tassi delle cedole del Btp Valore, che vanno dal 2,6% fino al 3,8%. Questa revisione riguarda la serie di tassi cedolari annui del titolo, appena collocato. La modifica si riflette sui rendimenti offerti agli investitori e sulle condizioni di emissione del titolo di Stato.

Il Mef rivede al rialzo la serie dei tassi cedolari annui del Btp Valore che ha appena chiuso il collocamento. I tassi cedolari definitivi sono fissati al 2,60% per il primo e secondo anno (anziché 2,50%); 3,20% per il terzo e quarto anno (anziché 2,80%) e 3,80% per il quinto e sesto anno (anziché 3,50%). Il ministero conferma che l'emissione si è conclusa oggi con 16.222,584 milioni di euro raccolti e 522.214 contratti registrati. I nuovi importi L'importo emesso, spiega il Mef in una nota, coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot (il Mercato telematico delle... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Btp Valore, aumentano i tassi delle cedole: si parte al 2,6% e si arriva al 3,8%. Cosa significa (e cosa cambia)

BTP Valore marzo 2026: tassi fino al 3,50%, cedole trimestrali e premio extra 0,8%(Adnkronos) – Parte ufficialmente oggi, lunedì 2 marzo 2026, la settima emissione del BTP Valore, il titolo di Stato pensato per gli investitori...

Leggi anche: Btp Valore 2026, al via oggi l’emissione: tassi di rendimento, cedole e come sottoscrivere i Titoli di Stato

Aggiornamenti e notizie su Btp Valore.

Temi più discussi: Btp Valore, la scommessa su cedole più alte: cosa cambia con l'aumento dei tassi. Le ragioni per comprarlo (o no); Il BTp Valore sale a 13 miliardi, sul tavolo l’aumento dei tassi; BTP Valore, cosa sapere dell’emissione di marzo 2026; Btp Valore 2026, arriva la nuova emissione: tra cedole crescenti e premio, rendimento verso il 3%.

Btp Valore, aumentano i tassi delle cedole: si parte al 2,6% e si arriva al 3,8%. Cosa significa (e cosa cambia)Il Mef rivede al rialzo la serie dei tassi cedolari annui del Btp Valore che ha appena chiuso il collocamento. I tassi cedolari definitivi sono fissati al 2,60% per il primo e secondo ... leggo.it

Btp Valore marzo 2026, il Mef rilancia sui tassi: ora rende il 3,33% lordo. Raccolti 16,2 miliardiLe nuove cedole vanno dal 2,6% al 3,8% finale, con quella intermedia al 3,2%. Lo hanno comprato 522 mila italiani, con un ticket medio di 31.065 euro ... milanofinanza.it

Il Btp Valore sale a 15 miliardi, sul tavolo il ritocco dei rendimenti – ecco che cosa succede Calcolatrici del Tesoro al lavoro: come per ogni titolo di Stato, l’investimento non è vincolato fino a scadenza - facebook.com facebook

Il Btp Valore in quattro giorni sfiora i 15 miliardi. Nella seduta odierna raccolti oltre i 2 miliardi #ANSA x.com