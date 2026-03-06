Bruno Bordoli dove l' arte diventa dono | 3 opere per la città

Nel gennaio 2025 il Comune di Como ha ricevuto in dono tre opere dell'artista Bruno Bordoli, che le ha offerte spontaneamente. Le opere sono state acquisite dal municipio e ora fanno parte del patrimonio cittadino. L'artista ha deciso di mettere a disposizione queste creazioni per arricchire il patrimonio culturale della città. La donazione è stata ufficializzata attraverso un atto formale.

Nel gennaio 2025 il Comune di Como ha acquisito in donazione tre opere di Bruno Bordoli, donate dallo stesso artista. Un anno dopo, la Pinacoteca celebra la donazione con una mostra in Campo quadro, in programma dal 6 marzo al 12 aprile 2026, durante la quale verranno presentate al pubblico le opere di Bordoli entrate a far parte in modo permanente delle collezioni civiche dedicate al contemporaneo. Si tratta di Cielo stellato (1990), Just now (Proprio ora, 2000, polittico in cinque parti) e La morte tra la gente (2020). La mostra è curata da Veronica Vittani e Francesca Testoni. Venerdì 6 marzo alle 11.30 inaugura in Pinacoteca, nello spazio Campo quadro, la mostra che presenta al pubblico le opere donate nel 2025 dall'artista Bruno Bordoli ed ora entrate a far parte in modo permanente delle collezioni civiche dedicate al contemporaneo