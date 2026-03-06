Britney Spears finisce in manette | cosa è successo davvero

Durante un controllo stradale a Ventura, Britney Spears è stata arrestata e messa in custodia. La cantante, nota come la principessa del pop, è stata fermata dalle forze dell’ordine e portata in caserma. Contestualmente, si sta sviluppando una sentenza parallela che mira a tutelarla da un periodo difficile durato anni. L’arresto di Britney Spears è stato confermato ufficialmente dalle autorità.

Britney Spears in ospedale dopo l’arresto/ Come sta? Piangeva, aveva pauraDopo essere stata arrestata per guida in stato di ebbrezza, Britney Spears è finita in ospedale. ilsussidiario.net

Britney Spears arrestata e poi portata in ospedale, parla il managerProblemi per Britney Spears. La pop star è stata infatti arrestata in California e successivamente è stata portata in ospedale. Cosa è accaduto e le dichiarazioni del manager. Cosa è accaduto a Britne ... novella2000.it

