Britney Spears finisce in manette | cosa è successo davvero

Durante un controllo stradale a Ventura, Britney Spears è stata arrestata e messa in custodia. La cantante, nota come la principessa del pop, è stata fermata dalle forze dell’ordine e portata in caserma. Contestualmente, si sta sviluppando una sentenza parallela che mira a tutelarla da un periodo difficile durato anni. L’arresto di Britney Spears è stato confermato ufficialmente dalle autorità.

La principessa del pop finisce sotto custodia dopo un controllo stradale a Ventura, mentre una sentenza parallela tenta di proteggerla da un incubo durato anni: ecco le ultime sull’arresto Britney Spears Britney Spears è stata arrestata. A rivelarlo per primo è stato TMZ, mentre nelle ore successive NBC ha ricostruito i contorni di una vicenda che riporta la principessa del pop sotto i riflettori per ragioni lontane dalla musica. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, la cantante sarebbe stata fermata mercoledì sera intorno alle 21:30 dagli agenti della California Highway Patrol nella contea di Ventura mentre si trovava alla guida della sua auto, pare una Mercedes. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Britney Spears finisce in manette in California: arrestata per guida in stato di ebbrezzaLa popstar è stata fermata nella contea di Ventura dalla California Highway Patrol nella serata del 4 marzo.

Britney Spears arrestata: ecco cosa è successoBritney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza nella contea di Ventura, in California.

