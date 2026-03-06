Britney Spears finisce in manette | cosa è successo davvero

Britney Spears è stata arrestata a Ventura durante un controllo stradale. La cantante è stata posta in custodia, mentre nel frattempo una sentenza parallela cerca di tutelarla da un periodo difficile. Le autorità hanno eseguito l’arresto e stanno gestendo la situazione secondo le procedure standard. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle circostanze dell’intervento.

La principessa del pop finisce sotto custodia dopo un controllo stradale a Ventura, mentre una sentenza parallela tenta di proteggerla da un incubo durato anni: ecco le ultime sull’arresto Britney Spears Britney Spears è stata arrestata. A rivelarlo per primo è stato TMZ, mentre nelle ore successive NBC ha ricostruito i contorni di una vicenda che riporta la principessa del pop sotto i riflettori per ragioni lontane dalla musica. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, la cantante sarebbe stata fermata mercoledì sera intorno alle 21:30 dagli agenti della California Highway Patrol nella contea di Ventura mentre si trovava alla guida della sua auto, pare una Mercedes. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Britney Spears finisce in manette in California: arrestata per guida in stato di ebbrezzaLa popstar è stata fermata nella contea di Ventura dalla California Highway Patrol nella serata del 4 marzo. È stata rilasciata alcune ore dopo, ma dovrà comparire in tribunale il 4 maggio ... msn.com

