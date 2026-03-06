Brindisi | inseguimento danni e pezzi rubati | arresto convalidato

Un inseguimento in città si è concluso con un incidente che ha causato danni materiali e l’arresto di una persona, il cui provvedimento è stato successivamente convalidato. La scena si è sviluppata in modo rapido, coinvolgendo veicoli e cittadini, prima che l’arrestato venisse portato in questura. Non sono stati segnalati feriti tra le persone presenti.

Un inseguimento urbano si è trasformato in un incidente con danni materiali e un arresto convalidato. A Brindisi, il 25enne F.B.L. è stato fermato dopo aver guidato senza patente o assicurazione. La perquisizione nella sua abitazione ha rivelato componenti di veicoli rubati, confermando la ricettazione. L'udienza davanti al giudice Vilma Gilli ha portato alla misura dei domiciliari invece del carcere. L'inseguimento che ha coinvolto i pedoni Tutto è iniziato intorno alle 9:30 del 3 marzo, quando i carabinieri del Nucleo Operativo hanno effettuato un controllo in via Appia. Il veicolo, una Fiat Punto guidata da F.B.L., non disponeva né di assicurazione valida né di patente di guida.