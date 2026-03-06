Brides – Giovani spose recensione | un viaggio che indaga il richiamo del Califfato tra le adolescenti europee

Il film Brides – Giovani spose, diretto da Nadia Fall, esplora il fenomeno delle adolescenti europee che si avvicinano al Califfato. La pellicola racconta la storia di giovani donne coinvolte in un percorso di radicalizzazione, ambientata tra le periferie e i social media. Attraverso le immagini e le testimonianze, il film mette in luce un aspetto inquietante di questa realtà.

La nostra recensione del film Brides – Giovani spose, diretto da Nadia Fall: il miraggio della radicalizzazione tra i pixel e la periferia. L’esordio sul grande schermo della drammaturga Nadia Fall si configura come un’indagine necessaria e priva di giudizio su uno dei nodi più complessi dell’integrazione europea: Brides – Giovani spose affronta il tema della radicalizzazione adolescenziale non come un’improvvisa follia religiosa, ma come l’esito tragico di un progressivo isolamento sociale. La pellicola segue il viaggio di Doe ( Ebada Hassan ) e Muna ( Safiyya Ingar ), due amiche musulmane residenti nel Regno Unito che, spinte da un quotidiano segnato da discriminazioni e bullismo, decidono di fuggire verso la Siria inseguendo la promessa di una vita pura e colma di significato pubblicizzata sui social network. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

