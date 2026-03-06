Bresaola e parmigiano per la schiscetta infilati nel giubbotto | fermato all' Esselunga di Camerlata

Un uomo è stato fermato ieri mattina all’Esselunga di Camerlata con bresaola e parmigiano nascosti nel giubbotto. Il personale di sicurezza aveva segnalato il tentativo di furto e la polizia è intervenuta subito dopo. L’uomo è stato bloccato prima di riuscire a uscire dal supermercato con la merce nascosta. La merce recuperata è stata restituita al negozio.

Tentato furto in un supermercato di Camerlata nella tarda mattinata di ieri. La polizia è intervenuta all'Esselunga dopo la segnalazione del personale di sicurezza del punto vendita, che aveva fermato un uomo sospettato di aver cercato di uscire dal negozio con della merce nascosta addosso senza passare dalle casse. A finire nei guai è stato un 33enne italiano residente a Cucciago, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali e di polizia. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato. L'intervento è scattato attorno a mezzogiorno, quando una volante è stata inviata presso il supermercato dove era stata segnalata la presenza di una persona bloccata dall'addetto alla sicurezza interna.