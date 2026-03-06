Bresaola e parmigiano per la schiscetta infilati nel giubbotto | fermato all' Esselunga di Camerlata

Un uomo è stato fermato ieri mattina all’Esselunga di Camerlata mentre tentava di uscire dal supermercato con della merce nascosta nel giubbotto. Secondo quanto riferito dal personale di sicurezza, aveva nascosto della bresaola e del parmigiano, che sono stati trovati nel suo cappotto. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione e ha fermato l’uomo prima che potesse uscire dal negozio.

Tentato furto in un supermercato di Camerlata nella tarda mattinata di ieri. La polizia è intervenuta all'Esselunga dopo la segnalazione del personale di sicurezza del punto vendita, che aveva fermato un uomo sospettato di aver cercato di uscire dal negozio con della merce nascosta addosso senza passare dalle casse. A finire nei guai è stato un 33enne italiano residente a Cucciago, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato. L’intervento è scattato attorno a mezzogiorno, quando una volante è stata inviata presso il supermercato dove era stata segnalata la presenza di una persona bloccata dall’addetto alla sicurezza interna. 🔗 Leggi su Quicomo.it Pochi cestini e tanta sporcizia: il degrado nella piazza davanti all'Esselunga di CamerlataLattine di birra, bottigliette di plastica vuote, scontrini e cartacce di ogni genere. Tutto quello che riguarda Bresaola e parmigiano per la schiscetta.... Argomenti discussi: Bresaola e parmigiano per la schiscetta infilati nel giubbotto: fermato all'Esselunga di Camerlata. Fermato con 100 euro di prodotti sotto il giubbotto: scatta la denuncia per tentato furto aggravatoUn uomo di 33 anni residente a Cucciago e con precedenti di polizia è stato colto in flagrante da un addetto alla sicurezza in un supermercato di Camerlata ... laprovinciadicomo.it Il ladro e la maxi merenda da 100 euro in bresaola e parmigiano ma resta a digiuno e finisce in questuraLa Polizia di Stato di Como ieri mattina, 5 marzo, ha denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato un 33enne italiano, residente a Cucciago, con precedenti penali e di polizia alle spall ... comozero.it