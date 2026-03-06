Brembo spiega le sfide tecniche del regolamento F1

Brembo ha illustrato le principali sfide tecniche legate alle nuove normative della Formula 1, che hanno portato a vetture più leggere e più agili. Le aziende coinvolte devono adattarsi a cambiamenti nei sistemi frenanti per garantire sicurezza e prestazioni ottimali. La discussione riguarda le modifiche ai componenti e ai processi di produzione, richieste dal regolamento aggiornato.

La gestione frenante della Formula 1 sta evolvendo in modo sostanziale con il nuovo quadro regolamentare, che rende le vetture più agili e leggere. Le novità non si limitano all'aerodinamica o alla power unit, ma interessano ogni elemento della monoposto, con un focus particolare sui sistemi di frenata. In questo contesto Brembo analizza le implicazioni pratiche per piloti, team e fornitori, offrendo una lettura mirata delle sfide e delle opportunità che emergono dalla trasformazione in corso. Il nuovo regolamento contempla una ristrutturazione dei carichi su tre elementi principali della carrozzeria, con una distribuzione che permette una gestione più precisa tra frontale e posteriore, in un contesto in cui il fondo perde parte della sua incidenza rispetto al passato.