Boxe torneo Mura 2026 | il programma di oggi diretta su Sportface

Oggi a Roseto degli Abruzzi prende il via il torneo nazionale “A. Mura” 2026, dedicato ai giovani pugili delle categorie U15 e U17, sia maschili che femminili. La manifestazione si svolgerà dal 6 all’8 marzo e sarà trasmessa in diretta su Sportface. L’evento coinvolge numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane e si svolge nel rispetto del regolamento ufficiale della disciplina.

Il Torneo Nazionale “A. Mura” 2026, kermesse dedicata ai pugili U15 e U17 maschili e femminili, si svolgerà a Roseto degli Abruzzi dal 6 all’8 marzo. L’evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Pugilistica Rosetana, sarà trasmesso in diretta live su Italia Boxe TV e Tv.Sportface. La manifestazione prenderà il via oggi 6 marzo alle ore 13:30 con l’apertura ufficiale del Torneo Nazionale A. Mura U15-U17. La competizione si svilupperà nell’arco di tre giornate di gara e adotterà la formula Round Robin, con la partecipazione di quattro pugili per ciascuna categoria di peso. Nel corso della prima giornata si affronteranno i pugili numero 1 contro il numero 3 e il numero 2 contro il numero 4. 🔗 Leggi su Sportface.it

TORNEO ALBERTO MURA AURORA TURRIN TRA LE TOPDal 6 all’8 marzo sul ring di Roseto degli Abruzzi la prestigiosa competizione metterà di fronte i migliori del ranking italiano. Albo d’oro: quattro vittorie della Boxe Latina Grandi firme al ... 2out.it

