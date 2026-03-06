Borse sotto gli occhi e crema per le emorroidi | i rischi della cura virale rilanciata da Michele Bravi

Durante il backstage del Festival di Sanremo, un cantante ha condiviso un trucco di bellezza che prevede l’uso di una crema per le emorroidi per ridurre le borse sotto gli occhi. Questa indicazione ha velocemente fatto il giro dei social, scatenando discussioni tra chi la considera efficace e chi invece invita alla cautela. La vicenda ha riacceso l’attenzione su un rimedio diventato virale, ma ancora molto discusso.

Un piccolo trucco di bellezza raccontato dal backstage del Festival di Sanremo è bastato per riportare l’attenzione su un rimedio che nelle ultime ore continua a rimbalzare sui social, tra consigli a favore e appelli alla prudenza. In un video condiviso su TikTok durante la settimana del Festival, il cantante Michele Bravi ha suggerito un espediente rapido contro le borse sotto gli occhi usare la crema per le emorroidi. In uno dei momenti dell’evento dedicati alla cura della pelle e al trucco, l’artista ha indicato il rimedio come soluzione per attenuare uno dei segni di stanchezza più comuni e spesso difficili da eliminare in tempi brevi. «Si mette sotto gli occhi per alleviare le borse, pubblica il video, vedrai che tutti confermeranno», spiega. 🔗 Leggi su Open.online

