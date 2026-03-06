Bonus condizionatori 2026 quali incentivi utilizzare per installarli prima dell’estate

Nel 2026, sono disponibili diversi incentivi per l'installazione di condizionatori prima dell'estate. Il sistema di supporto prevede tre diversi percorsi di accesso, ognuno con requisiti specifici. Questi incentivi sono stati annunciati per favorire interventi mirati e facilitare il rinnovo degli impianti di climatizzazione. La normativa attuale definisce chiaramente le modalità di richiesta e le condizioni da rispettare.

Il sistema di incentivi per il clima nel 2026 si presenta con una struttura chiara ma differenziata: l'accesso al cosiddetto bonus condizionatori non avviene tramite un'unica agevolazione, ma si articola attraverso tre distinti percorsi. La scelta della via corretta dipende dalla natura dei lavori e dalla tipologia di immobile, con aliquote che premiano l'abitazione principale rispetto alle seconde case. Per ottenere il bonus condizionatori quest'anno, è fondamentale conoscere i tre pilastri normativi su cui poggia l'agevolazione: il bonus ristrutturazioni (manutenzione straordinaria); l'Ecobonus (riqualificazione energetica); il bonus mobili ed elettrodomestici.