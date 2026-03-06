Bonelli Verdi | Milano non è inclusiva cambiare sull' urbanistica La maggioranza non è una caserma

I Verdi attivi a Milano hanno dichiarato che la città non è più inclusiva e hanno annunciato l’intenzione di spingere per modifiche nelle politiche urbanistiche. Secondo loro, queste decisioni hanno conseguenze importanti sia sul piano sociale che ambientale. La maggioranza attuale viene criticata per il suo modo di gestire le questioni urbanistiche, che dovrebbe cambiare per favorire un ambiente più aperto e sostenibile.

Milano è diventata "una città non inclusiva", per questo i Verdi lavoreranno "affinché ci sia un cambiamento" soprattutto "sulle politiche urbanistiche che determinano conseguenze sociali e ambientali forti". Lo ha detto Angelo Bonelli, deputato e portavoce dei Verdi, in città giovedì 5 marzo per un evento sul referendum costituzionale sulla giustizia. In vista delle amministrative del 2027, per le quali sono quasi certe le primarie di centrosinistra per scegliere il candidato del dopo-Sala, Bonelli ha affermato che a Milano "i ceti più deboli hanno difficoltà a poter vivere, perché è una città diventata non inclusiva, espelle", pertanto i Verdi lavoreranno "su un programma che metta al centro la grande questione urbanistica, che guardi al sociale e non alle speculazioni.