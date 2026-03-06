Il centrocampista ha annunciato il ritiro dal calcio, affermando che il fuoco si è spento e che è arrivato il momento di smettere. Ha dichiarato di voler essere ricordato come un giocatore che non ha mai cercato scorciatoie o furbizie in campo. Con il Milan, ha sottolineato di aver vissuto i momenti più belli della sua carriera.

È finita, adesso anche ufficialmente. “Avevo già deciso da un po’, ma non sentivo la necessità di dirlo” racconta Giacomo Bonaventura. Ora è arrivato il momento di dirlo: Jack ha smesso col calcio. A 36 anni, dopo 380 partite in Serie A con Atalanta, Milan e Fiorentina, dopo aver assaggiato anche l’Arabia Saudita, dopo la Nazionale. Jack, perché adesso? “Sapevo di aver smesso, ma ho cominciato a ricevere chiamate da amici, dal mio procuratore e da alcune società: mi sembrava giusto farlo sapere a tutti”. Cosa fa capire a un calciatore di aver smesso? “Quando non senti più il fuoco dentro. Quello è il momento. Inutile continuare a giocare, trascinandosi e non divertendosi più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bonaventura: "Si è spento il fuoco è il momento di smettere. Con il Milan il miglior Jack"

Leggi anche: Jack Bonaventura si ritira: il cuore del Milan degli anni difficili dice addio al calcio

Leggi anche: Jack Bonaventura si ritira dal calcio: “Con il pallone ai piedi mi sono sempre sentito libero”

Approfondimenti e contenuti su Bonaventura Si è spento il fuoco è il....

Temi più discussi: Bonaventura Si Ritira: Il Fuoco Spento di un Guerriero Ignorato dal Calcio Italiano; Con le sue creazioni aveva addolcito le giornate di generazioni di clienti: addio al pasticcere Rossitti; 'Ho spento il telefono', come Kalulu ha reagito dopo l'espulsione in Inter-Juve; L’ultima magia di Jack: Bonaventura annuncia il ritiro. Si è spento il fuoco.

Jack Bonaventura si ritira dal calcio: Con il pallone ai piedi mi sono sempre sentito liberoGiacomo Bonaventura lascia il calcio. L'ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina a 36 anni dice basta dopo essersi preso tanto tempo per decidere cosa fare. La riflessione è finita, così come ... fanpage.it

Bonaventura si ritira dal calcio: «Non sento più il fuoco dentro, vorrei essere ricordato con quella maglia». Le parole dell’ex centrocampistaBonaventura si ritira dal calcio: «Non sento più il fuoco dentro, vorrei essere ricordato con quella maglia». Le parole dell’ex centrocampista Giacomo Bonaventura si ritira a 36 anni. L’ex centrocampi ... calcionews24.com

Jack Bonaventura si ritira dal calcio Con la maglia della Fiorentina 162 partite, 22 assist e 22 reti. Una meraviglia vederti giocare con la nostra maglia, sempre uno di noi - facebook.com facebook

#Bonaventura appende gli scarpini al chiodo. Il #Milan: “Grazie Jack, è stato un viaggio bellissimo” x.com