Un calciatore annuncia il ritiro dalla carriera professionistica. In una comunicazione, spiega che il momento più significativo è stato il suo esordio in Serie A e che si sente più legato al Milan, squadra con cui ha condiviso parte della sua esperienza. La notizia si diffonde nel mondo del calcio e tra i tifosi, che seguono con attenzione la conclusione di questa fase sportiva.

“L’esordio in Serie A il momento più bello, sono un po’ più legato al Milan. Futuro? Magari farò il corso da allenatore”. Bonaventura si è ritirato dal calcio giocato. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista di Atalanta, Fiorentina e Milan IL MOMENTO DI DIRE BASTA “Sapevo di aver smesso, ma ho cominciato a ricevere chiamate da amici, dal mio procuratore e da alcune società: mi sembrava giusto farlo sapere a tutti. Cosa fa capire a un calciatore di aver smesso? Quando non senti più il fuoco dentro. Quello è il momento. Inutile continuare a giocare, trascinandosi e non divertendosi più. Quando ho iniziato a sentire tutto questo ho preso la decisione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Giacomo Bonaventura ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo 380 presenze e 64 gol in Serie A con Atalanta, Milan e Fiorentina.

Bonaventura annuncia il ritiro: Il mio rapporto con il calcio non finirà maiGiacomo Bonaventura, per tutti Jack, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 36 anni, chiudendo una carriera vissuta soprattutto in Serie A con le maglie ... tuttojuve.com

Bonaventura si ritira: «Non sento più il fuoco dentro, per me è arrivato il momento»Giacomo Bonaventura, 36 anni, annuncia il ritiro: ex Atalanta, Milan e Fiorentina, chiude con 18 presenze in Nazionale. «Mi piacerebbe essere ricordato come uno che ha sempre dato il massimo» ... corriere.it

