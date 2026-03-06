Bomber Mencagli pronto | Sfrutto le mie occasioni

Il bomber Mencagli si dice pronto e pronto a sfruttare le occasioni in vista delle prossime partite. La squadra di Prato continua la sua settimana di allenamenti, mentre Bryan Gioè non è presente, poiché ha iniziato il suo percorso di recupero. La squadra si prepara senza di lui, concentrata sulle sessioni di allenamento in corso.

Prosegue la settimana di lavoro del Prato. Ovviamente assente Bryan Gioè che ha iniziato il suo percorso di recupero. Il numero 9 dei lanieri mancherà contro il Siena: al suo posto mister Alessandro Dal Canto potrebbe lanciare dal primo minuto un Mattia Mencagli apparso in gran spolvero a Cannara e desideroso di confermarsi. "Sono molto dispiaciuto per l'infortunio occorso a Bryan. Per quanto mi riguarda - spiega l'ex punta del Derthona - non avendo molte occasioni a disposizione, ogni volta che vengo chiamato in causa le devo sfruttare". Come accaduto appunto domenica scorsa. Ma già contro il Terranuova Traiana il classe '99 aveva lanciato segnali incoraggianti, a dimostrazione della ritrovata fiducia.