Bologna a due velocità | l’enigma di Italiano Al Dall’Ara balbetta in trasferta è da Europa

A Bologna, la squadra di Vincenzo Italiano mostra due volti: al Dall’Ara fatica a trovare continuità, mentre in trasferta riesce a ottenere risultati da Europa. Nonostante le cinque vittorie consecutive che hanno migliorato la sua posizione in classifica, l’allenatore rimane preoccupato per le prestazioni casalinghe. I giocatori faticano a esprimersi con costanza tra le mura amiche, mentre in trasferta trovano spesso la chiave per conquistare i punti.

Vincenzo Italiano non ci dorme la notte. Anche se le cinque vittorie di fila che hanno appena messo in cassaforte i suoi uomini gli hanno reso meno agitato il sonno. E tuttavia l’anomalia inspiegabile resta: com’è possibile che in campionato il Bologna da trasferta sia sesto per media punti a partita e quello in versione Dall’Ara undicesimo? E’ il ribaltamento della logica, dunque chi ci capisce è bravo. E il bello, o forse il brutto (dipende da quale lato della medaglia si guarda), è che l’anomalia fin qui si è presentata anche in Europa. Basta dare un’occhiata al ruolino di marcia dei rossoblù in Europa League per cogliere un analogo rendimento double-face, con le trasferte che hanno portato più vittorie (e punti) delle partite casalinghe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sport.quotidiano.net

