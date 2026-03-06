bollette graziate

A Milano e in altre città, si sta concludendo il secondo inverno più caldo dal 1897, secondo i dati disponibili. La notizia riguarda l’intera regione e altri territori, senza che siano stati segnalati eventi estremi o cambiamenti improvvisi nelle condizioni climatiche. La stagione si sta avviando alla fine senza particolari anomalie o emergenze legate al clima.

La notizia che quello che sta per terminare è il secondo inverno più caldo dal 1897 a Milano (e non solo), ammettiamolo, non ci disturba più di tanto. Dovrebbe spaventarci e farci risuonare in testa un grande campanello d'allarme per come il cambiamento climatico non sia più qualcosa d'indefinito o accademico, che fa sciogliere i ghiacciai in zone lontane dai nostri sguardi, ma inizia a essere percepito da tutti. Eppure fra distrazioni di massa canore e distruzioni di massa mediorientali, ciò che dovrebbe preoccuparci è un gradito regalo davanti a quotazioni del gas e del petrolio che promettono future bollette per il riscaldamento salatissime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

