Bollette del gas e della luce nel 2025 si è speso 2215 euro | Con la guerra in Iran potranno salire in modo repentino

Nel 2024, le famiglie dell’Emilia-Romagna hanno speso in media 2.215 euro per bollette di luce e gas, secondo un’analisi di Facile. Si prevede che i costi possano aumentare nel 2025, anche a causa delle tensioni geopolitiche in Iran. Il nuovo decreto energia mira a ridurre i costi nel 2026, ma ancora non sono disponibili cifre precise.

"Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo delle materie prime" Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie emiliane-romagnole per luce e gas? Secondo l'analisi di Facile.it, in Emilia-Romagna, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.270 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano poco meno di 1.300 euro. Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche degli emiliano-romagnoli è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.

