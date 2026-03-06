Boga Juventus Spalletti sprona l’ivoriano in conferenza stampa | lo ha detto alla vigilia della sfida col Pisa! Le parole

All’indomani della sfida contro il Pisa, l’allenatore ha parlato in conferenza stampa per commentare il ritorno al gol di Boga e le possibilità future per l’attacco della squadra. Ha sottolineato l’importanza del lavoro dell’ivoriano e ha espresso le sue aspettative per le prossime partite. La discussione si è concentrata sulle prestazioni di Boga e sul ruolo che potrà avere nel prosieguo della stagione.

Carnesecchi Juve, l’Atalanta ha fissato il prezzo: servirà questa offerta per convincere la Dea a cederlo in estate. Ultime Giuntoli, non solo la Roma su di lui: l’ex Juve è stato avvistato in questo stadio. Ecco tutti i dettagli Lobotka alla Juve, bianconeri realmente interessati al centrocampista del Napoli? Tutta la verità su questa trattativa Openda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto. I dettagli Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga Juventus, Spalletti sprona l’ivoriano in conferenza stampa: lo ha detto alla vigilia della sfida col Pisa! Le parole Conferenza stampa Spalletti pre Bologna Juve: le parole del tecnico alla vigilia della sfida del Dall’AraPalestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima. Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti: quando parla l’allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro la Roma. Data e orario Tutto quello che riguarda Boga Juventus. Discussioni sull' argomento Roma-Juventus, le pagelle di CM: Malen da urlo, male David. Gatti salva Spalletti, El-Aynaoui un disastro; Roma-Juventus pagelle, Gatti all’ultimo soffio: che rimonta, ma quante insufficienze. Roma Juve, cos’è successo tra Boga e Spalletti poco prima del gol dell’ivoriano. Ecco la rivelazioneRoma Juve, cos’è successo tra Boga e Spalletti poco prima del gol del 3-2 dell’attaccante bianconero. Vediamo la rivelazione e i dettagli La Juve esce dall’Olimpico con un pareggio per 3-3 dopo una ga ... juventusnews24.com Juventus, Boga si fa spazio: il riscatto non è più un’ipotesi lontanaL’impatto di Jeremie Boga con la maglia della Juventus è stato decisamente incoraggiante, anche se i risultati di squadra nell’ultimo periodo non hanno aiutato i bianconeri a trovare continuità. Dal s ... gonfialarete.com È scoccata l'ora di Jeremie Boga Sin dal suo esordio in maglia Juventus contro l'Atalanta, ha sempre fatto vedere sprazzi della sua qualità e nelle ultime due uscite stagionali del club bianconero, Spalletti lo ha inserito al posto di Jonathan David con l'a - facebook.com facebook Impatto #Boga, ora la #Juventus pensa al riscatto: i costi dell'operazione x.com