Bocce spettacolo femminile a Cerea | il tiro di precisione apre il weekend

A Cerea si è tenuto un evento di bocce dedicato alle donne, con otto campionesse che si sono sfidate sabato in un'anteprima nazionale di tiro di precisione. La manifestazione è proseguita domenica con il

Un fine settimana dedicato al grande boccismo femminile della Raffa è pronto ad andare in scena sulle corsie della società Cerea Bocce, nella delegazione di Verona. Sabato 7 e domenica 8 marzo la società veronese ospiterà un doppio appuntamento che porterà in Veneto alcune delle migliori interpreti della specialità Raffa. Il primo atto è in programma sabato pomeriggio alle 14.30, quando otto atlete di alto livello si sfideranno nella spettacolare prova del tiro di precisione. L'iniziativa rappresenta una sorta di anteprima tecnica della gara nazionale Ranking prevista il giorno successivo. A convocare le giocatrici è stato il coordinatore delle squadre nazionali della Raffa, Maurizio Mussini, che ha selezionato un gruppo di atlete con esperienze e risultati importanti anche in ambito internazionale.