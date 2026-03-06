Bloccata in un canalone tra vegetazione e neve | escursionista soccorsa sulle Madonie

Ieri pomeriggio, sulle alte Madonie, il Soccorso alpino e speleologico siciliano è intervenuto per recuperare un’escursionista rimasta bloccata in un canalone ricoperto di vegetazione e neve. L’intervento è stato organizzato per mettere in sicurezza la donna e portarla fuori dall’area difficile da raggiungere. La squadra di soccorso ha lavorato in condizioni impegnative per garantire il suo salvataggio.

Una polacca di 25 anni, partita da Castelbuono, si è trovata in difficoltà e ha chiesto aiuto. Salvata dal Soccorso alpino e speleologico siciliano Soccorso alpino e speleologico siciliano (Cnsas) in azione ieri nel tardo pomeriggio sulle alte Madonie per recuperare una escursionista rimasta bloccata in un canalone. La donna, una 25enne polacca, partita da Castelbuono, si è trovata in difficoltà e disorientata e ha chiesto aiuto. La centrale operativa 118 Palermo-Trapani ha attivato così il servizio regionale del Cnsas. Immediatamente due squadre, una da Petralia Sottana e una dal capoluogo, hanno raggiunto la ragazza, individuata al buio e infreddolita in un impervio canalone, tra neve e fitta vegetazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

