Bloccata in un canalone tra vegetazione e neve | escursionista soccorsa sulle Madonie

Da palermotoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio, sulle alte Madonie, il Soccorso alpino e speleologico siciliano è intervenuto per recuperare un’escursionista rimasta bloccata in un canalone ricoperto di vegetazione e neve. L’intervento è stato organizzato per mettere in sicurezza la donna e portarla fuori dall’area difficile da raggiungere. La squadra di soccorso ha lavorato in condizioni impegnative per garantire il suo salvataggio.

Una polacca di 25 anni, partita da Castelbuono, si è trovata in difficoltà e ha chiesto aiuto. Salvata dal Soccorso alpino e speleologico siciliano Soccorso alpino e speleologico siciliano (Cnsas) in azione ieri nel tardo pomeriggio sulle alte Madonie per recuperare una escursionista rimasta bloccata in un canalone. La donna, una 25enne polacca, partita da Castelbuono, si è trovata in difficoltà e disorientata e ha chiesto aiuto. La centrale operativa 118 Palermo-Trapani ha attivato così il servizio regionale del Cnsas. Immediatamente due squadre, una da Petralia Sottana e una dal capoluogo, hanno raggiunto la ragazza, individuata al buio e infreddolita in un impervio canalone, tra neve e fitta vegetazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Famiglia con bambini bloccata in auto nella neve sull'Aspromonte per colpa del navigatore: soccorsaUna famiglia con bambini, seguendo il navigatore, è rimasta bloccata in auto, a causa di una forte nevicata, lungo la Strada provinciale...

VIDEO| Emergenza maltempo, famiglia bloccata dalla neve soccorsa sulla strada Montalto-Polsi a San LucaUna famiglia rimasta bloccata a causa delle intense precipitazioni nevose registrate in questi giorni è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri, da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bloccata in un canalone tra vegetazione....

Temi più discussi: Bloccata in un canalone tra vegetazione e neve: escursionista soccorsa sulle Madonie; Escursionista polacca bloccata tra neve e vegetazione sulle Madonie | FOTO; Giovane scivola durante un’escursione sulla Schiena dell'Asino: recuperata dal soccorso alpino; Escursionista si perde sulle Madonie, salvata dal Soccorso alpino.

Madonie, intervento del Soccorso Alpino per recuperare una escursionista polacca bloccata in un canalone innevatoSoccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS) in azione sulle alte Madonie per recuperare una escursionista bloccata in un canalone tra neve e fitta vegetazione. Nel tardo pomeriggio di giovedì, la ... esperonews.it

Escursionista si perde sulle Madonie, salvata dal Soccorso alpinoSi era avventurata da sola sui sentieri delle alte Madonie, ma a un certo punto ha perso l’orientamento e si è ritrovata bloccata in un canalone tra neve e vegetazione fitta. È stata soccorsa in serat ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.