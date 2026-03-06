Blocca un bus a Bologna | arrestato ricercato per rapina

Un uomo di trent’anni, ricercato per rapina e con un ordine di carcerazione di un anno e due mesi, è stato fermato a Bologna dopo aver bloccato un autobus in via Ugo Bassi. L’uomo ha impedito il passaggio del mezzo pubblico, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine che lo hanno arrestato sul posto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Un uomo di trent'anni, già ricercato per un reato di rapina con un ordine di carcerazione da scontare della durata di un anno e due mesi, è stato arrestato a Bologna dopo aver bloccato intenzionalmente un autobus in via Ugo Bassi. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio nell'area critica dei cantieri del tram, dove il traffico era già congestionato a causa delle opere infrastrutturali e della recente pedonalizzazione di via Indipendenza. L'intervento dei Carabinieri ha permesso di identificare l'aggressore, che oltre all'arresto per l'esecuzione dell'ordine di cattura precedente, ha subito anche una denuncia formale per interruzione di pubblico servizio.

Si piazza davanti a un bus e blocca il traffico: arrestato un ricercato per rapinaBologna, 6 marzo 2026 – In stato di agitazione, si è messo davanti a un bus che stava per ripartire da una fermata di via Ugo Bassi, impedendo...

