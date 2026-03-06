Blitz nell’ex casa dei Pirati Dopo le sentenze a favore il Comune riprende lo stadio | Danni ingenti alla struttura

Ieri mattina il Comune ha fatto un blitz allo stadio di baseball, accompagnato da tecnici, funzionari, carabinieri, polizia e vigili. L’obiettivo era riprendere il controllo dell’impianto, dopo che le sentenze a favore avevano definito la questione legale. Durante l’operazione sono stati riscontrati ingenti danni alla struttura, che hanno richiesto interventi di riparazione.

L'ultimo 'fuoricampo' l'ha battuto ieri mattina il Comune. Tecnici e funzionari si sono presentati allo stadio di baseball insieme a carabinieri, polizia e vigili per riprendere finalmente possesso dell'impianto. Si chiude così, dopo anni battaglie nei tribunali, la partita contro Rimini baseball asd, la società amministrata da Ciro Esposito, che rifiutava di lasciare il mitico stadio dei Pirati nonostante la convenzione per la gestione dell'impianto fosse scaduta da anni. La scena che si è presentata ieri alle 8 agli occhi di funzionari e agenti è stata desolante: bagni distrutti, impianti danneggiati, diversi arredi accatastati fuori. Anche la pizzeria di Esposito all'interno dello stadio (rimasta aperta fino a pochi giorni fa nonostante il Comune avesse revocata la licenza) era in pessime condizioni.