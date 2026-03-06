Bivacchi e rifiuti all’ex distributore | Adesso basta

All’ex distributore di benzina Esso, tra Milano e San Donato, si ripropone il problema dei rifiuti abbandonati e dei bivacchi di persone senza fissa dimora che si sistemano in giacigli di fortuna. La situazione interessa l’area situata tra il raccordo dell’A1 e gli svincoli delle tangenziali, dove si accumulano rifiuti e si percepisce un persistente stato di degrado.

Rifiuti, bivacchi, disperati che dormono in giacigli di fortuna. Torna in primo piano il degrado dell'ex distributore di benzina Esso, al confine tra Milano e San Donato, tra il raccordo dell'A1 e gli svincoli delle tangenziali. Il gruppo sandonatese di Fratelli d'Italia ha inviato un espostodenuncia al sindaco Giuseppe Sala (la zona ricade nel territorio di Milano), nonché alla Procura della Repubblica, per chiedere un intervento di sgombero e bonifica dell'area, la cui incuria si trascina da tempo ed è sotto gli occhi di tutti. "Abbiamo pazientato per mesi, ma ora la pazienza è finita – sbottano i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, in testa il capogruppo Guido Massera –.

