Bimbo di un anno muore al Santobono

Un bambino di un anno è deceduto all'ospedale Santobono di Napoli. La tragedia si è verificata nella comunità di Montesarchio, in provincia di Benevento, dove i genitori hanno portato il bambino in pronto soccorso. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e hanno avviato le verifiche del caso. La notizia ha suscitato grande dolore tra la popolazione locale.

Una tragedia ha colpito la comunità di Montesarchio, in provincia di Benevento. È morto all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli il piccolo Raffaele, un bambino di appena un anno che era stato ricoverato in condizioni gravissime. Il bambino era stato inizialmente trasportato d'urgenza all'ospedale San Pio di Benevento dopo essere andato in arresto cardiaco, provocato da una grave crisi respiratoria. Vista la delicatezza della situazione, i medici avevano disposto il trasferimento immediato al Santobono di Napoli, struttura specializzata nelle cure pediatriche.