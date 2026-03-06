Bimbo di un anno muore al Santobono di Napoli

Un bambino di un anno è deceduto all’Ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato portato in ospedale in arresto cardiaco. I medici hanno tentato di rianimarlo senza successo. La famiglia era presente durante le operazioni di emergenza. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Un bambino di appena un anno ha perso la vita dopo essere arrivato in arresto cardiaco all’Ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo, proveniente dalla provincia di Benevento, è stato ricoverato in condizioni disperate. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo e stabilizzarlo, ma la gravità del quadro clinico ha reso ogni intervento inutile. La vicenda era iniziata alcuni giorni prima, il 4 marzo, quando il bambino era stato soccorso in un ospedale del territorio sannita. In quella occasione i sanitari erano riusciti a salvarlo e a prestargli le prime cure. Successivamente, vista la delicatezza della situazione, era stato disposto il trasferimento nel principale ospedale pediatrico napoletano. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Bimbo di un anno con arresto cardiaco salvato dai medici: è ricoverato al Santobono di NapoliBimbo va in arresto cardiaco, salvato dai medici degli ospedali di Benevento e Santobono di Napoli.

Benevento, bimbo di un anno trasportato in elisoccorso al SantobonoIeri sera, poco prima della mezzanotte, un bimbo di un anno è stato ricoverato d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento...

De Luca: Da Gaza a Napoli, bimbo di un anno ora in ospedale

Contenuti utili per approfondire Bimbo di un anno muore al Santobono di....

Temi più discussi: Schiacciata nel sonno dal padre, morta bimba di 10 mesi; A Verona riuscito il trapianto di cuore su bimba di 11 mesi: Ma il pensiero va al piccolo Domenico. Su noi medici troppa pressione mediatica; Bimbo rischia di soffocare con un pezzo di carota, salvato dalla Polizia locale a Bottanuco; Sassuolo, bimbo di due anni vaga in strada da solo: trovato dai vigili.

È morto il bimbo di un anno arrivato in arresto cardiaco all’ospedale Santobono di NapoliIl bimbo, originario della provincia di Benevento, era stato salvato nell'ospedale sannita lo scorso 4 marzo e poi trasferito in condizioni critiche al ... fanpage.it

Bimbo di un anno con arresto cardiaco salvato dai medici: è ricoverato al Santobono di NapoliBimbo va in arresto cardiaco, salvato dai medici degli ospedali Rummo di Benevento e Santobono di Napoli. fanpage.it

Bimbo va in arresto cardiaco, salvato dai medici degli ospedali di Benevento e del Santobono di Napoli: https://fanpa.ge/MwNqs - facebook.com facebook