Bilancio la prefettura bacchetta il Comune Lettera a Bitetti | In attesa di tempestive notizie

La prefettura di Taranto ha inviato una lettera al sindaco di Taranto, Piero Bitetti, in cui chiede aggiornamenti tempestivi riguardo ai ritardi nell’approvazione del bilancio di previsione del Comune. La comunicazione evidenzia la necessità di ricevere notizie rapide in merito alla situazione finanziaria del municipio. La richiesta si inserisce in un contesto di solleciti già presenti nei confronti dell’amministrazione comunale.

Una bacchettata prevedibile. Dalla prefettura di Taranto è arrivato un sollecito al sindaco di Taranto, Piero Bitetti, per i ritardi sull'approvazione del bilancio di previsione. La lettera è firmata dalla dirigente della sezione "Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali" Adriana Famà. La missiva ha come oggetto "Termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 da parte degli Enti locali" e dalla rappresentante governativa si utilizzano toni fermi: «Come è noto, in data 28 febbraio appena decorso è scaduto il termine per la deliberazione, da parte di codesto Comune, del bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

