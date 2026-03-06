Bike Today | Nicolò Garibbo reduce dalla bellissima vittoria al Giro di Sardegna

Nella nuova puntata di Bike Today, ospite è Nicolò Garibbo, ciclista ligure nato nel 1999 e in forza al Team UKYO. Dopo aver vinto il Giro di Sardegna, Garibbo si presenta davanti alle telecamere per condividere le sue esperienze. La puntata offre uno sguardo diretto sul suo percorso sportivo e sulle recenti imprese in bicicletta.

Nuova puntata di Bike Today. Ospite di oggi è Nicolò Garibbo, ligure classe 1999 del Team UKYO. Una decina di giorni fa si è tolto la soddisfazione più bella della carriera: vittoria di tappa al Giro di Sardegna battendo un avversario di lusso come l'ex campione italiano Filippo Zana e tre giorni in maglia di leader della classifica generale. Garibbo dopo le annate da dilettante è riuscito a trovare il salto di qualità, trovando posto in una squadra continental come quella nipponica. L'azzurro ci ha parlato del suo calendario, che sarà molto incentrato sul Bel Paese, e sugli obiettivi futuri.

Nicolò Garibbo vince al Giro di Sardegna: “La sognavo ogni giorno che mi allenavo”Nicolò Garibbo ha vinto la prima tappa del rinato Giro di Sardegna, imponendosi sul traguardo di Bosa al termine di una frazione di 190 km...

