BigMama, cantante e rapper, è tornata in Italia dopo un soggiorno a Dubai e ha condiviso un messaggio su Instagram in cui ha spiegato di aver coperto tutte le spese da sola. Nel testo ha anche risposto alle accuse di privilegi legate al suo rientro, ricostruendo dettagliatamente la sua esperienza negli Emirati Arabi Uniti dopo aver passato le Maldive.

BigMama torna in Italia dopo la disavventura a Dubai. “Finalmente a casa”. Con queste parole la cantante e rapper BigMama ha aperto un lungo sfogo pubblicato nelle storie Instagram, dove ha ricostruito passo dopo passo la disavventura vissuta negli Emirati Arabi Uniti dopo una vacanza alle Maldive. Undici storie consecutive, un racconto dettagliato e un messaggio chiarissimo: nessun trattamento privilegiato. Negli ultimi giorni sui social erano circolate voci secondo cui l’artista avrebbe ricevuto aiuti speciali dalle istituzioni italiane per rientrare nel Paese. Accuse che BigMama ha deciso di respingere con fermezza. “Ho pagato tutto io”, ha spiegato, precisando di aver sostenuto personalmente ogni spesa: dal nuovo biglietto aereo fino al taxi per raggiungere l’aeroporto di Dubai. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - BigMama: ‘Ho pagato tutto io’, lo sfogo social contro le accuse di privilegi dopo il rientro da Dubai

