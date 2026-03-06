BigMama è rientrata in Italia | Siamo a casa La fine dell’incubo dopo il blocco a Dubai per la guerra in Iran

BigMama è tornata in Italia e ha dichiarato: “Siamo a casa”. La cantante è rientrata nel paese dopo essere rimasta bloccata diversi giorni a Dubai, a causa dell’attacco degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, e della risposta di Teheran che ha colpito anche gli Emirati Arabi Uniti. La sua presenza in Italia è ora definitiva.

BigMama ha messo piede sul suolo italiano. La cantante è rientrata in Italia dopo essere rimasta bloccata alcuni giorni a Dubai a causa dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la conseguente risposta di Teheran, che ha preso di mira anche gli Emirati Arabi Uniti. Nella serata di ieri, 5 marzo, l’artista ha condiviso sui social una story in cui la si vede con il suo team all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) e la scritta: “Siamo a casa“. Il volo che ha permesso a Bigmama di tornare in Italia era uno dei sette previsti – grazie all’aiuto del Ministero degli Esteri – per garantire il rientro di tanti connazionali che, come lei, erano rimasti bloccati negli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

