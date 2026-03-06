Biglietto choc alle Leopardi | C’è una bomba a scuola Evacuati quasi 200 alunni

A scuola elementare Leopardi in via Boccaccio, quasi 200 studenti sono stati evacuati dopo il ritrovamento di un biglietto che menzionava una bomba all’interno dell’edificio. Il testo del messaggio, considerato un allarme, ha causato l’intervento delle forze dell’ordine e l’evacuazione immediata della scuola. La sicurezza degli alunni è stata garantita durante i controlli, che sono ancora in corso.

Il ritrovamento di un biglietto che fa riferimento a una bomba collocata all'interno delle elementari Leopardi, in via Boccaccio. L'allarme che scatta immediatamente e l' evacuazione di 189 bambini poco minuti prima del loro ingresso in classe. La polizia di stato mette al setaccio il plesso alla ricerca dell'ordigno. L'ispezione, fortunatamente, dà esito negativo. I bambini, spostati all'interno della palestra, ritornano a casa con i loro genitori. È accaduto ieri intorno alle 8 dopo la segnalazione arrivata alla polizia di stato: le lezioni sono state interrotte immediatamente e i piccoli studenti sono stati evacuati a scopo precauzionale. Il personale Ata, grazie alla conoscenza dell'edificio, ha indicato agli agenti della polizia di stato dove cercare.