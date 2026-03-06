Biennale | Haino riceve il Leone d’oro Davachi l’argento

Alla 70ª edizione del Festival Internazionale di Musica Contemporanea a Venezia, si terrà la cerimonia di consegna dei premi della Biennale. Keiji Haino riceverà il Leone d’oro alla carriera, mentre Sarah Davachi sarà premiata con il Leone d’argento. La premiazione è prevista tra il 10 e il 24 ottobre, durante gli eventi ufficiali del festival.

La Biennale di Venezia ha designato Keiji Haino come ricevente del Leone d’oro alla carriera e Sarah Davachi per il Leone d’argento, premi che verranno consegnati durante il 70° Festival Internazionale di Musica Contemporanea previsto tra il 10 e il 24 ottobre. Queste onorificenze, decise dal consiglio di amministrazione presieduto da Pietrangelo Buttafuoco su proposta della direttrice Caterina Barbieri, riconoscono rispettivamente il contributo pionieristico di Haino all’improvvisazione e l’approccio innovativo di Davachi nell’ibridazione tra linguaggi elettronici e acustici. L’evento si colloca in un momento di particolare attenzione verso le dinamiche territoriali della cultura italiana, dove la scena musicale non è solo intrattenimento ma un motore di sviluppo economico e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Biennale Musica 2026, il leone d'oro alla carriera a Keiji Haino

Biennale Teatro, Emma Dante Leone d’oro alla carriera(Adnkronos) – È Emma Dante, la più celebrata regista italiana di teatro e d'opera, il Leone d'oro alla carriera della Biennale Teatro 2026; al...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Biennale Haino riceve il Leone d'oro....

Biennale Musica 2026, il leone d'oro alla carriera a Keiji HainoLeone d'argento all'organista Sarah Davachi. La cerimonia di consegna dei premi avrà luogo nel corso del 70. Festival Internazionale di Musica Contemporanea (10-24 ottobre) ... veneziatoday.it

Biennale Musica 2026: Keiji Haino Leone d’oro alla carrieraKeiji Haino, poeta del rumore, premiato con il Leone d’oro alla carriera per la sua opera pionieristica nell'improvvisazione ... it.blastingnews.com