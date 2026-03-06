Ad Arber, in Germania, si svolgono i Mondiali giovanili di biathlon 2026. Nelle gare di mass start della categoria junior, Carlotta Gautero si posiziona quinta tra le donne, mentre Hannes Bacher termina settimo tra gli uomini. La competizione coinvolge atleti provenienti da vari paesi e si concentra sulle discipline di biathlon per le categorie under 20.

Nella mass start maschile svetta il norvegese Kasper Kalkenberg, autore di 1820 al tiro, con il tempo di 31’15"4, andando a precedere di 18"9 l’estone Jakob Kulbin, d’argento, e di 23"6 lo svedese Philip Lindkvist-Flötten, di bronzo. Hannes Bacher, con quattro bersagli mancati è settimo a 46"6, mentre Nicola Giordano, con 1520 al poligono, è 29° a 2’42"9. Più indietro Davide Cola, 35° con 7 errori al tiro, e Simone Motta, 55° con 9 bersagli mancati. Nella mass start femminile vince l’ucraina Oleksandra Merkushyna, che si impone in 29’17"1, nonostante tre bersagli mancati, chiudendo con 19"9 di vantaggio sulla lettone Estere Volfa, alla piazza d’onore con 4 errori, e 36"9 sull’altra lettore Elza Bleidele, con 1620 al tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Carlotta Gautero quinta ed Hannes Bacher settimo nelle mass start dei Mondiali giovanili

Biathlon, azzurrine lontane dalle medaglie nelle sprint dei Mondiali giovanili ad ArberGiornata dedicata alle sprint femminili ai Mondiali giovanili di biathlon in corso ad Arber, in Germania.

Leggi anche: Biathlon, Carlotta Gautero centra la top ten nella sprint dell’IBU Junior Cup in Val Martello

Aggiornamenti e notizie su Carlotta Gautero.

Temi più discussi: BIATHLON – MONDIALI JUNIOR: CARLOTTA GAUTERO E’ 9^ NELL’INDIVIDUALE DI ARBER E VINCE LA COPPA DI SPECIALITA’ INDIVIDUALE PER LA IBU JUNIOR CUP; Biathlon – IBU Junior Cup, Carlotta Gautero si aggiudica la Coppa di specialità Individuale; Mondiali Junior, Arber: la francese Themice Fontaine conquista il successo nell'individuale, nona Carlotta Gautero; Biathlon: Strakova raddoppia nella Sprint U19, la lettone Volfa Oro U21. Male le azzurre ad Arber.

BIATHLON / Carlotta Gautero e l’Italia sesta nella staffetta mista ai Mondiali JunioresLa biatleta cuneese tira pulito e si conferma punto di forza del quartetto azzurro, che chiude alle spalle di Lettonia, Norvegia e Francia sul ghiaccio primaverile di Arber ... targatocn.it

Mondiali Junior Biathlon: Carlotta Gautero 9° nell’Individuale di ArberLa francese Themice Fontaine conquista il Titolo Mondiale Junior nell’Individuale femminile dei Mondiali di categoria in scena ad Arber, Germania. Secondo posto per l’ucraina Oleksandra Merkushyna, te ... ideawebtv.it

BIATHLON / Carlotta Gautero e l’Italia sesta nella staffetta mista ai Mondiali Juniores x.com

Carlotta Gautero, giovane biatleta cuneese delle Fiamme Oro, ha conquistato la Coppa di Specialità Individuale per la IBU Junior Cup, chiudendo la stagione con un nono posto ai Mondiali di Arber, dove la francese Themice Fontaine ha vinto il titolo mondiale - facebook.com facebook