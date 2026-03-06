Bessent | l’India potrà acquistare petrolio russo

Un rappresentante ufficiale ha dichiarato che l’India potrà continuare ad acquistare petrolio dalla Russia. La misura temporanea mira a ridurre la pressione legata alle restrizioni imposte dall’Iran. La comunicazione è arrivata in un momento in cui si intensificano le tensioni tra le nazioni coinvolte nelle politiche energetiche. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle tempistiche o alle modalità dell’accordo.

Treasury USA Secretary Scott Bessent: "Il programma energetico del presidente Trump ha portato la produzione di petrolio e gas a raggiungere i livelli più alti mai registrati Per consentire al petrolio di continuare a fluire sul mercato globale, il Dipartimento del Tesoro sta emettendo una deroga temporanea di 30 giorni per consentire alle raffinerie indiane di acquistare petrolio russo. Questa misura, deliberatamente a breve termine, non fornirà significativi benefici finanziari al governo russo, poiché autorizza solo transazioni che riguardano petrolio già bloccato in mare.