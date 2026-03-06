bergamo uomo prova a darsi fuoco davanti al tribunale

Questa mattina a Bergamo, un uomo ha tentato di darsi fuoco in via Borfuro, di fronte al Tribunale. L’episodio si è verificato intorno alle 10 e ha attirato l’attenzione dei presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli sulle sue condizioni o sulle circostanze che hanno portato a questo gesto.

Verso le 10 di questa mattina un uomo ha tentato di darsi fuoco in via Borfuro, davanti al Tribunale di Bergamo. Le forze dell’ordine sono intervenute subito e la strada è stata bloccata. Restano ignote le motivazioni dell’uomo Un gesto drammatico figlio di una disperazione lacerante, consumatosi davanti al Tribunale di Bergamo e che ha visto protagonista un uomo sulla cinquantina. Precisamente, in via Borfuro verso le 10 di questa mattina, l’uomo, da quanto è stato possibile apprendere, si sarebbe inizialmente cosparso di benzina per poi iniziare a minacciare di darsi fuoco maneggiando in mano un accendino. Una tragedia svenata, fortunatamente, grazie all’immediato intervento delle forze dell’ordine che hanno tentato di dissuadere il 50enne, successivamente bloccato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

