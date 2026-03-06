Bergamo uomo cosparso di benzina minaccia di darsi fuoco davanti a Tribunale per divieto ex moglie di vedere figli - VIDEO

Questa mattina a Bergamo un uomo si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco davanti al Tribunale di Via Borfuro. L’uomo ha fatto questa minaccia in seguito a un procedimento riguardante il divieto per l’ex moglie di vedere i figli. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione. La scena è stata ripresa e diffusa tramite un video.

Bergamo, uomo minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale: salvato dalle Forze dell'ordine - Foto e videoTensione in via Borfuro nella mattinata di venerdì 6 marzo: intervento di forze dell'ordine e soccorritori per dissuaderlo, strada e Tribunale temporaneamente chiusi.

"C'era un forte odore di benzina, l'uomo gocciolava" La testimonianza di Ivano Berzi, responsabile alla sicurezza del tribunale di Bergamo, che nella mattinata di venerdì è intervenuto insieme al collega Giuseppe Nobile per fermare un uomo che ha minacciato di darsi fuoco.

