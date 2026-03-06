Benzina in aumento per la guerra Urso | Operazione trasparenza

Da lapresse.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La benzina registra un aumento legato alla guerra in Iran e alle ripercussioni sui trasporti del petrolio, a partire dal blocco dello Stretto di Hormuz, e alle tensioni sul mercato. Il ministro delle imprese ha dichiarato che l’obiettivo è garantire un’operazione trasparente in questa fase. La situazione influisce sui prezzi alla pompa e sulla distribuzione dei carburanti nel paese.

Home > Economia > Per l’Unione nazionale consumatori il gasolio self è aumentato di 11,6 cent al litro in Sicilia, per fare un pieno si spendono quasi 6 euro in più in meno di tre giorni. La benzina aumenta per la guerra all’Iran, e per le conseguenze che ne derivano sulla logistica del petrolio (a cominciare dal blocco dello Stretto di Hormuz) e per le pressioni del mercato. Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso parla di “operazione trasparenza” e ammette qualche episodio di speculazione; non di meno fa presente che si stanno portando avanti azioni di prevenzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

benzina in aumento per la guerra urso operazione trasparenza
© Lapresse.it - Benzina in aumento per la guerra. Urso: “Operazione trasparenza”

Benzina e diesel in forte aumento, la guerra in Iran pesa sul caro carburanteLa guerra in Iran aggrava il caro carburante: il gasolio schizza a 1,728 euro/litro dopo l’escalation tra Usa, Israele e Iran.

Guerra in Iran, prezzi in aumento su benzina, diesel e bollette anche in Italia: cosa sta succedendoL'aumento del prezzo del petrolio con la guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente riaccende la fiammata di benzina, gas, diesel e bollette, mette...

Tutto quello che riguarda Benzina in aumento per la guerra Urso....

Temi più discussi: Prezzi in aumento per la guerra in Iran: i rincari colpiscono gas, benzina e diesel; Guerra Iran, vola prezzo petrolio: aumento per benzina, diesel e gas; Prezzi benzina e diesel in rialzo: gasolio ai massimi per l’escalation in Medio Oriente | Quattroruote.it; Prezzi carburanti alle stelle: benzina a 1,7 euro e gasolio ai massimi da 2 anni.

benzina in aumento perBenzina e diesel, prezzi ancora in aumento: gasolio arriva a 2 euro al litroIl prezzo di benzina e diesel torna a salire, il gasolio al distributore arriva al record da ottobre 2023 raggiungendo in molti casi i 2 euro al litro. Le quotazioni del petrolio, complice la guerra d ... adnkronos.com

Nuovi aumenti per i carburanti: benzina oltre 1,7 euro al litro (con picchi di 2,5), gasolio ai massimi da due anni. Attivato Mister prezziL'escalation in Medio Oriente fa schizzare i prezzi dei carburanti. Il governo valuta la sterilizzazione delle accise ... ilfattoquotidiano.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.