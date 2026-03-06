Benzina in aumento per la guerra Urso | Operazione trasparenza

La benzina registra un aumento legato alla guerra in Iran e alle ripercussioni sui trasporti del petrolio, a partire dal blocco dello Stretto di Hormuz, e alle tensioni sul mercato. Il ministro delle imprese ha dichiarato che l’obiettivo è garantire un’operazione trasparente in questa fase. La situazione influisce sui prezzi alla pompa e sulla distribuzione dei carburanti nel paese.

Per l'Unione nazionale consumatori il gasolio self è aumentato di 11,6 cent al litro in Sicilia, per fare un pieno si spendono quasi 6 euro in più in meno di tre giorni. La benzina aumenta per la guerra all'Iran, e per le conseguenze che ne derivano sulla logistica del petrolio (a cominciare dal blocco dello Stretto di Hormuz) e per le pressioni del mercato. Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso parla di "operazione trasparenza" e ammette qualche episodio di speculazione; non di meno fa presente che si stanno portando avanti azioni di prevenzione.

