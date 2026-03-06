Benzina e gasolio volano verso i 2 euro a Lecco | ecco quanto si paga oggi

A Lecco, il prezzo della benzina e del gasolio si avvicina ai 2 euro al litro, una soglia che non si vedeva da tempo. I dati raccolti venerdì 6 marzo dall’Osservaprezzi Carburanti indicano un aumento consistente, con il gasolio self service che ha già superato questa cifra. La situazione preoccupa automobilisti e famiglie della provincia, costrette a fare i conti con costi di rifornimento più alti del solito.

