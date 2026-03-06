benzina e diesel alle stelle tira aria di speculazione

Benzina e diesel continuano a salire, raggiungendo livelli record, mentre la Guardia di Finanza intensifica i controlli lungo tutta la filiera di distribuzione dei carburanti. La salita dei prezzi avviene nel settimo giorno di conflitto in Iran, e le autorità sono impegnate a verificare eventuali pratiche di speculazione o irregolarità nel settore. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le ragioni dell’aumento.

Benzina e gasolio ancora in rialzo, al settimo giorno di guerra in Iran, e la Guardia di Finanza potenzia i controlli su tutta la filiera distributiva dei carburanti. Da venerdì scorso i prezzi medi nazionali sono aumentati di 9,2 centesimi per la verde in modalità self, fino a 1,76 euro al litro, secondo il ministero delle Imprese. I rincari sono maggiori per il diesel: +18,9 centesimi, fino a 1,91 euro al litro. In autostrada aumentano gli impianti che vendono il gasolio in modalità servito sopra la soglia dei 2,5 euro al litro. Per il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, “sulla rete dei distributori italiani non risultano diffusi fenomeni speculativi, al netto di una ventina di casi già segnalati da Mister Prezzi e ora all’esame dei militari delle Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

