Benvenuti a Viareggio Ma è il Secco

Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha reagito alla pubblicazione di un manifesto elettorale sui social da parte dell’ex assessore regionale Stefano Baccelli, candidato alle primarie del centrosinistra. Il manifesto, condiviso online, ha attirato l’attenzione e potrebbe aver suscitato una reazione nel primo cittadino. La vicenda si inserisce nel contesto delle elezioni e delle campagne politiche in corso.

Vedendo l'ultimo manifesto elettorale pubblicato sui social dall'ex assessore regionale Stefano Baccelli, candidato alle primarie del centrosinistra, il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci potrebbe aver tremato. Temendo piani di invasione del Lido. Sulle pagine social di Baccelli è infatti comparsa la fotografia della spiaggia del Secco con il cartello "Benvenuti a Viareggio". Ovviamente dietro a quell'immagine non c'è nessun messaggio subliminale, ma un banale "errore di comunicazione". Il web però non perdona. E in un attimo l'ex leghista Alessandro Santini ha piazzato il cartello "Benvenuti a Viareggio" nella foto di piazza dell'Anfiteatro a Lucca, a Rio de Janeiro, e perfino sulla Luna, lanciando la stoccata a Baccelli.