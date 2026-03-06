Benevento | 100 anni di Maria Auciello madre sola e nonna di 8 nipoti

A Benevento si festeggiano i cento anni di Maria Auciello, madre di quattro figlie e nonna di otto nipoti. La sua vita, caratterizzata da un ruolo di madre sola, è al centro di una celebrazione che coinvolge l’intera comunità locale. La giornata è dedicata a ricordare un traguardo importante per la donna, che riceve attestati e attestazioni di affetto da familiari e conoscenti.

Oggi Benevento celebra un traguardo umano straordinario: Maria Auciello compie cent'anni. La signora, madre di quattro figlie e nonna di otto nipoti, è al centro di una festa che coinvolge l'intera comunità sannita. La celebrazione non è solo un evento privato ma diventa simbolo della resilienza del territorio campano, dove le radici familiari si intrecciano con la storia locale. Dal Sannio arriva il messaggio di una vita spesa nel lavoro e nell'amore, tra sacrifici per crescere i figli da sola dopo la vedovanza e anni di servizio alla scuola bilingue. Radici profonde: la famiglia come motore sociale Il nucleo familiare di Maria rappresenta un caso studio sulla struttura demografica e affettiva delle aree interne della Campania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

